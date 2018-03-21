На границе Приамурья задержали 87 коров и 140 овец-нелегалов из Забайкалья

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За месяц инспекторы амурского управления ветеринарии и племенного животноводства совместно с сотрудниками ГИБДД осмотрели 917 автомобилей. Подконтрольный груз – живые животные или продукты животного происхождения – обнаружился в 59 транспортных средствах. В 18 случаях выявлены нарушения.

В частности в Амурскую область не пустили 87 голов крупного рогатого скота и 140 овец из неблагополучного Забайкалья. Обратно в соседний регион отправили также 18 тонн говядины без ветеринарных сопроводительных документов и 668 килограммов мясной продукции, в основном субпродуктов и сала.

В отношении всех 18 нарушителей составлены протоколы об административных нарушениях. За нарушения правил перевозки физическим лицам грозят штрафы от 3 до 5 тысяч рублей, организациям – до полумиллиона.

В зоне риска по ящуру Амурская область оказалась из-за близкого соседства с Забайкальем, где в конце февраля зарегистрированы более двух десятков очагов заболевания. Сейчас задача областного управления ветеринарии и племенного животноводства – не пустить ящур на территорию Приамурья. Жителей региона управление призывает к соблюдению элементарных правил – не приобретать животных, сомнительные корма и мясо без ветеринарных сопроводительных документов, не нарушать правила содержания сельскохозяйственных животных и вовремя проводить вакцинацию.