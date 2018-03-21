Благовещенские пенсионеры постигают основы финансовой грамотности

В Амурском государственном университете проводят курс финансовой грамотности. Слушателями стали 29 пенсионеров из Благовещенска. Их научат грамотно распоряжаться финансами и защищаться от мошенников.

Первый урок по финансовой грамотности для пожилых людей провели 21 марта. Слушателями курса стали члены Ассоциации пожилых людей.

Над циклом лекций для старшего поколения совместно трудились представители главного управления Центрального банка РФ по Амурской области и Амурского государственного университета. Курс рассчитан на четыре занятия, проходить которые будут раз в неделю. На уроках слушателям дадут максимум полезной информации, которая пригодится им в жизни.

«У нашего банка уже есть подобные успешные проекты для школьников и студентов. Проект для пенсионеров реализуется с прошлого года. Цель его – научить людей старшего возраста основам использования финансовых инструментов и платежных технологий», – рассказывает исполняющий обязанности управляющего отделением Центрального банка РФ по Амурской области Михаил Рябов.

Курсы ведут преподаватели экономического факультета Амурского госуниверситета. От опытных лекторов пожилые студенты узнают базовые правила управления собственными средствами. Не обойдутся занятия и без рассказов о том, как распознать мошенников. Помогать слушателям осваивать материал также будут волонтеры из числа студентов экономического факультета.

Проект по преподаванию финансовой грамотности пенсионерам реализуется Центробанком в 25 регионах России. На Дальнем Востоке такие занятия проходят лишь в двух городах – Владивостоке и Благовещенске.