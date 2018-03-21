По итогам рейтингового голосования в Благовещенске благоустроят парк Дружбы

Из 36 самых популярных общественных территорий амурчане выбрали те, которые благоустроят в 2018 году. По итогам голосования в Благовещенске лидером стал парк Дружбы в микрорайоне. В Белогорске большинство голосов набрал сквер «Жемчужина» в микрорайоне Транспортный.

В городе Зея граждане проголосовали за городской парк. В Свободном самым популярным среди горожан стал сквер 442-443 кварталов. В Тынде по результатам голосования первое место занял Парк культуры и отдыха. В Райчихинске – сквер молодоженов, расположенный на улице Победы.

Итоги голосования опубликованы на сайтах всех муниципальных образований.

Рейтинговое голосование проводилось в шести городах Приамурья с населением свыше 20 тысяч человек: Благовещенске, Белогорске, Свободном, Тынде, Райчихинске и Зее. Территории, которые не попадут в план благоустройства 2018 года, рассмотрят в следующих годах. Благоустраивать населённые пункты Приамурье планируется до 2022 года.