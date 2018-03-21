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По итогам рейтингового голосования в Благовещенске благоустроят парк Дружбы

По итогам рейтингового голосования в Благовещенске благоустроят парк Дружбы

18 марта в Приамурье состоялось рейтинговое голосование за общественные территории, которые благоустроят в рамках проекта «Формирование современной городской среды». В голосовании приняли участие 112 449 жителей области. В Благовещенске больше всего голосов набрал парк Дружбы.

Из 36 самых популярных общественных территорий амурчане выбрали те, которые благоустроят в 2018 году. По итогам голосования в Благовещенске лидером стал парк Дружбы в микрорайоне. В Белогорске большинство голосов набрал сквер «Жемчужина» в микрорайоне Транспортный.

В городе Зея граждане проголосовали за городской парк. В Свободном самым популярным среди горожан стал сквер 442-443 кварталов. В Тынде по результатам голосования первое место занял Парк культуры и отдыха. В Райчихинске – сквер молодоженов, расположенный на улице Победы.

Итоги голосования опубликованы на сайтах всех муниципальных образований.

Рейтинговое голосование проводилось в шести городах Приамурья с населением свыше 20 тысяч человек: Благовещенске, Белогорске, Свободном, Тынде, Райчихинске и Зее. Территории, которые не попадут в план благоустройства 2018 года, рассмотрят в следующих годах. Благоустраивать населённые пункты Приамурье планируется до 2022 года.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    2 часа назад

    Сразу видно, какой район города наиболее активно участвовал в выборах!)

  • вагоновожатый

    вагоновожатый
    1 час назад

    Освещение уличное не везде, зато ЛиСапедная дорожка,теперь парк...

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Алгебра

    Сразу видно, какой район города наиболее активно участвовал в выборах!)



    А вот и нет.... в аграрном колледже этот пункт голосования просто вышвырнули про приказу какого-то чиновника из мэрии, хотя многие жители хотели голосовать.

    Видимо, кому-то было ненужным и даже лишним это голосование

  • farfalla

    farfalla
    44 минуты назад

    вагоновожатый

    Освещение уличное не везде, зато ЛиСапедная дорожка,теперь парк...



    Да не переживайте - парка не будет как и освещения уличного. Там ТАКОЙ проект нарисовали, что по финансам он потянет такую же сумму, что и набережная Амура с его Золотой милей. Все так и останется на бумаге в итоге.

  • vertex

    vertex
    31 минута назад

    farfalla

    вагоновожатый

    Освещение уличное не везде, зато ЛиСапедная дорожка,теперь парк...



    Да не переживайте - парка не будет как и освещения уличного. Там ТАКОЙ проект нарисовали, что по финансам он потянет такую же сумму, что и набережная Амура с его Золотой милей. Все так и останется на бумаге в итоге.



    На это и рассчитано, поповско - едроокцшный парк требует много денег.

  • farfalla

    farfalla
    29 минут назад

    Меня больше всего на проекте нового парка Дружбы угнетает то, что гора с водопадом отсутствуют. Это, на мой взгляд, одно из самых ярких и привлекательных мест парка - его изюминка. А на нарисованном проекте на месте горы непонятный павильон с фонтаном какой-то...

  • anschutka

    anschutka
    12 минут назад

    farfalla

    Меня больше всего на проекте нового парка Дружбы угнетает то, что гора с водопадом отсутствуют. Это, на мой взгляд, одно из самых ярких и привлекательных мест парка - его изюминка. А на нарисованном проекте на месте горы непонятный павильон с фонтаном какой-то...



    Вот кстати да, только-только гору обустроили - и уже опять менять. По-моему, водопад там очень к месту

  • Myxira

    Myxira
    10 минут назад

    На первом месте - северная часть парка "Дружба", на втором - сквер в 800-м квартале, на третьем - многострадальная "Бабочка".

    "Дружбой" займутся уже в этом году, а благоустройство двух оставшихся территорий запланировано в период с 2019 по 2022 годы. Ну и, судя по тому, что "Бабочка" на третьем месте - не скоро о ней вспомнят.

  • домовенок

    домовенок
    57 секунд назад

    Все, как всегда

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