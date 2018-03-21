За рубежом за Путина отдали свой голос 85 процентов россиян

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Подавляющее большинство россиян, находящихся за рубежом, на выборах президента России проголосовали за Владимира Путина. На втором месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин, на третьем – лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Таковы официальные данные ЦИК РФ.

«Наши соотечественники за рубежом проголосовали следующим образом: Владимир Путин получил 84,99 % голосов, Павел Грудинин – 5,04 %, Владимир Жириновский – 1,75%», – сообщил член ЦИК РФ Василий Лихачев.

Он отметил, что на четвертом месте Ксения Собчак, которая получила 4,07 % голосов, на пятом – основатель «Яблока» Григорий Явлинский с 1,57 % голосов, далее идет бизнес-омбудсмен Борис Титов, который набрал 0,65 % голосов. Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») набрал 0,42 %. Замыкает список Максим Сурайкин с 0,3 % голосов.

За рубежом в голосовании приняли участие 475 тысяч граждан РФ, в том числе 56 тысяч проголосовали досрочно.

По словам Лихачева, самая большая явка за рубежом была в Молдавии, Германии, Эстонии, Белоруссии и Латвии, большую явку также продемонстрировали Абхазия, Южная Осетия, Казахстан, Израиль, Таджикистан и Армения. «В конце списка из 15 зарубежных стран, показавших высокую явку, – США, Франция, Чехия и Киргизия», – добавил он.

Путин по итогам обработки 99,83 % протоколов побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом в 76,6 % голосов. Согласно предварительным итогам голосования, второе место на выборах президента РФ занял Павел Грудинин с 11,90 % голосов.

На третьем месте Владимир Жириновский – 5,66 %. На четвертом Ксения Собчак – 1,67 %, пятое место занял Григорий Явлинский – 1,04 %. Борис Титов набрал 0,76 %, Максим Сурайкин – 0,68 %, Сергей Бабурин – 0,65 %, пишет «Интерфакс».