В Приамурье больница осталась без центрального водоснабжения

В редакцию Амур.инфо обратилась жительница села Талдан Сковородинского района. Женщина рассказала, что в местной больнице уже два месяца приходится пользоваться привозной водой. По ее словам, проблема коснулась и многих ее односельчан. Местные власти говорят, что ситуация может затянуться до лета.

Ольга Пестерева, которая обратилась в редакцию, работает в больнице медсестрой. Ее возмущает, что социально значимый объект остался без центрального водоснабжения. С февраля вода в медучреждении привозная.

«Есть у нас организация водоснабжения, 1 апреля их сократят. В феврале людям раздали извещения о сокращении. А там коллектив мужской. Им выдали извещения и, видать, запили, загуляли и заморозили дальнюю водокачку, которая снабжает поселок. В больницу тоже вода не поступает с февраля. Они периодически что-то там делали, и вчера вода из крана потекла тоненькой, как волосок, струйкой, а сегодня опять нет и сказали больше не ждать.

Кому передадут водоснабжение, мы не знаем. Главное, что у нас вода в больнице привозная, и мы, медработники, ее разносим. Я вот работаю в зубном кабинете. Сколько мне надо этой воды перечерпать! Или мне врачу помогать, или я должна с ведрами таскаться. То в умывальнике вода кончилась, то в инструментах нужно воду. Такая же ситуация в других кабинетах. Это нереально, что в больнице нет воды», – рассказала сельчанка.

Женщину также возмущает, что для решения проблемы в селе разрыли несколько котлованов, которые, по словам Ольги, ничем не огорожены и представляют опасность для людей. «Сейчас пойдут дожди, эти ямы наполнятся водой, и, не дай бог, дети туда свалятся, потому что там нет ограждений», – рассказала Ольга.

Проблему с водоводом ощутили не только в талданской больнице. В верхней части населенного пункта, где стоят около 50 домов, перестали работать сразу три так называемые водоразборные будки, в которых население частного сектора набирало воду. Теперь ближайший источник водоснабжения находится в двух километрах, вода привозная и для них – частник приезжает несколько раз в неделю.

«Я коренная жительница, и с водой у нас всю жизнь проблема. Но раньше хотя бы терпимо было – 500 метров за водой ходили, а теперь до водокачки 2 километра надо идти. Когда воду развозят, бочки с водой стоят вдоль дорог у нас. В зимнее время вода в бочках перемерзает, и ее приходится ломиком долбить, а в летнее время она стоит открытая, и там пыль. У нас тут пенсионеры одни живут, кто-то ездил на тележках за водой, а летом как? У всех огороды, скотина, чем поливать? Покупаем за 75 рублей бочку 200-литровую. Раньше севзавод возил, так по 50 рублей брал. А к лету, естественно, еще цену задерет. Мы же в 21 веке живем, у нас, если бочка открыта, в ней сначала корова морду полощет, а потом мы пьем, потому что закрыть некому, если нет дома никого», – рассказала сельчанка Елена.

Обзавестись автономным источником водоснабжения – собственной скважиной – людям не по карману. «Скважины бурить – очень дорого, у нас висят объявления 5 000-4 800 метр, а бурить надо метров 20, это сотня выходит. А где такие деньги взять, когда у нас полдеревни безработных. Пусть власти что-то думают», – сокрушается Елена.

В местной администрации подтвердили, что проблема действительно есть – с водоводом, но не с водой.

«На водоводе была авария, и вода с дальней водокачки не поступает по водоводу. Причина – неисправность запорной арматуры, то, что открывает и закрывает воду. Там была неисправность: вода не поступала, не было сброса воды, и она замерзла. Прекратилось водоснабжение больницы и трех водоразборных будок. Но без воды никто не остался, воду возят. Больницу мы водой снабжаем, там проблем нет. Я с завхозом больницы сегодня разговаривал, у него в наличии 700 литров воды – это более чем достаточно. Канализация там работает.

И никто не допустит, чтобы население пострадало. Если не будет хватать одной водовозки, будет ходить две. Это постоянно мониторится, выясняется. Понятно, что люди переживают: огороды начнутся, пожароопасный период и так далее. Но все это контролируется и не брошено на самотек. У меня, кстати, в секретариате нет ни одной жалобы от населения на нехватку воды», – прокомментировал Александр Зиновьев, глава администрации Талданского сельсовета.

По словам главы, в ближайшее время водоснабжение на вышедшем из строя водоводе точно не возобновится. Как минимум сложившаяся ситуация сохранится до лета. Труба серьезно пострадала, и на ремонт уйдет немало времени. Сейчас проблемный водовод находится ведомстве РЖД, а с 1 апреля перейдет в собственность муниципалитета. Александр Зиновьев говорит, что уже есть организация, которая займется тепло- и водоснабжением.

Также глава уверен в безопасности разрытых котлованов. «Ямы огорожены, мы же проезжаем смотрим: и красные тряпочки там висят, и деревянные заграждения. Может ветром что-то посдувало, но мы это проверим, оградим и не допустим, чтобы кто-то туда попал», – подытожил глава.

Тем временем люди не стали ждать помощи от местных властей и обратились к губернатору. Ольга Пестерева уже дважды написала главе региона и пока ждет ответа.