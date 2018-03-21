В центре Благовещенска посреди дороги провалился асфальт

Житель Благовещенска прислал в редакцию Амур.инфо фотографию, сделанную им 21 марта днем в районе пересечения улиц Калинина и Ленина. На снимке видно, как в центре дороги по улице Ленина образовалась яма.

Рядом с ямой остались следы работы коммунальщиков – неделю назад сотрудники АКС устраняли порыв в этом районе.

Как сообщили в пресс-службе «Амурских коммунальных систем», в настоящее время на месте работают специалисты. «Работники выехали, посмотрели. Выхода воды там сейчас нет. Скорее всего, это последствия предыдущего порыва. Возможно, там где-то внутри промыло, и грунт теперь подсаживается. Так что специалисты сейчас устраняют этот провал», – сказали в АКС.