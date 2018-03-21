Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:26 4

В центре Благовещенска посреди дороги провалился асфальт

В центре Благовещенска посреди дороги провалился асфальт

Житель Благовещенска прислал в редакцию Амур.инфо фотографию, сделанную им 21 марта днем в районе пересечения улиц Калинина и Ленина. На снимке видно, как в центре дороги по улице Ленина образовалась яма.

Рядом с ямой остались следы работы коммунальщиков – неделю назад сотрудники АКС устраняли порыв в этом районе.

Как сообщили в пресс-службе «Амурских коммунальных систем», в настоящее время на месте работают специалисты. «Работники выехали, посмотрели. Выхода воды там сейчас нет. Скорее всего, это последствия предыдущего порыва. Возможно, там где-то внутри промыло, и грунт теперь подсаживается. Так что специалисты сейчас устраняют этот провал», – сказали в АКС.

Просмотров всего: 1824

#ЖКХ #происшествия

распечатать


Происшествия 2

Водитель автобуса в Благовещенске защемил дверями пенсионерку и протащил по земле
Происшествия

На границе Приамурья задержали 87 коров и 140 овец-нелегалов из Забайкалья
Общество 8

По итогам рейтингового голосования в Благовещенске благоустроят парк Дружбы
Происшествия

Это уже наводнение: поселок Бурея топит разлившийся ручей (видео)
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    возле Бенетона дыра)) Весна!!!!

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Сейчас везде дыры и провалы. Весь свежий в прошлом году уложенный асфальт поплыл....А ремонт снова будет за наш счет

  • Катz

    Катz
    1 час назад

    Ничего удивительного,у нас асфальт кладут в дождь,чего Вы хотите)))))))

  • full

    full
    1 час назад

    Угу, в очередной раз никто не сядет.

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь