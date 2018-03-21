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сегодня, 16:19 0

Почти 500 амурских школьников отдохнут за пределами области

Почти 500 амурских школьников отдохнут за пределами области
Фото: www.o-krohe.ru

В детских центрах за пределами Амурской области в этом году отдохнут почти 500 школьников. Ребят ждут в «Океане», «Орленке» и «Артеке».

Как сообщает амурское министерство образования и науки, 339 ребят побывают во всероссийском детском центре «Океан» (Владивосток), 82 – в международном детском центре «Артек» (Крым), а «Орленок» (Краснодарский край) примет 40 юных амурчан.

С начала 2018 года в детских центрах за пределами региона уже побывали 80 детей. Четверо отдохнули в «Орленке» и 76 ребят – в «Океане». Очередная делегация школьников поедет отдыхать 28 марта. В приморском детском центре состоится четвертая смена под названием «Океан открытий». В ней примут участие 46 активистов из Приамурья.

Всего в текущем году всеми формами отдыха и оздоровления в Амурской области планируется охватить 80 509 детей. По предварительным данным, в регионе будут работать 20 загородных, 264 пришкольных и 9 палаточных лагерей.

На отдых и оздоровление детей Приамурья выделено 295,4 миллиона рублей. В 2017 году на эту статью расходов из областного бюджета направили на 15 миллионов рублей меньше.

Между тем средняя стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря Приамурья осталась на уровне прошлого года и в этом году составит 25 тысяч рублей. Часть затрат родителям компенсируют из бюджета Амурской области.

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#дети #отдых

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