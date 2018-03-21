Это уже наводнение: поселок Бурея топит разлившийся ручей (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились обеспокоенные жители поселка Бурея Бурейского района. Люди сообщили, что часть населенного пункта затопил разлившийся ручей. Они называют бедствие наводнением.

Как рассказал информагентству местный житель Олег, ручей выходит из берегов зимой и заливает территорию в районе улицы Ключевской. Проблема не нова, однако в этом году все особенно серьезно. Имущество людей страдает от разлившейся воды.

«Уже лет десять почти каждый год это начинается где-то с начала января. У нас улица – домов шесть, ее заливает. Ручей выходит из берегов. Каждый год у нас глава тут меняется… Ничего толком они не делают. В этом году у нас, получается, все затопило – гаражи, уголь, дрова. А сейчас погода теплая – нам на работу, а детям в школу никак не пройти. Вода стоит. И они никаких мер не предпринимают (местные власти – Прим. ред.). Так, привезут, песочка отсыпят. По идее, надо дорогу поднимать или что-то еще делать», – говорит Олег.

По его словам, вода продолжает прибывать.

Глава поселка Бурея в телефонном разговоре с ИА «Амур.инфо» подтвердил, что проблема актуальна. Сейчас с ней борются по мере возможности. «Стараемся убирать ледовое покрытие. В летний период времени собираемся углублять и укреплять, делать берегоукрепление. Если сейчас финансирование будет, то будем делать этим летом», – сказал Андрей Иванович.