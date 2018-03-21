Благовещенским велосипедистам предлагают открыть сезон в «Час Земли»

Фото: green-culture.livejournal.com

В субботу, 24 марта, благовещенские велосипедисты отметят «Час Земли». Активисты велоклуба «Амурбайк» приглашают всех желающих присоединиться к велопробегу.

Экологическая международная акция «Час Земли» состоится 24 марта. В этот день на час гасят подсветку известных зданий во всем мире. В квартирах на это время люди, неравнодушные к будущему планеты, выключают освещение и электроприборы. В 2010 году к акции присоединился Благовещенск, где на час гаснет иллюминация на зданиях областной и городской администраций. Велосипедисты областного центра Приамурья впервые отметили «Час Земли» велопробегом в 2016 году. С тех пор акция стала ежегодной.

«Третий год подряд мы проводим эту акцию. В городе есть группа активных велосипедистов, мы дружим, общаемся и мечтаем как можно больше людей пересадить на самый экологически чистый транспорт, к тому же полезный для здоровья», – рассказывает представитель велоклуба «Амурбайк» Станислав Кряжев.

Велоактивисты уверены: участие в пробеге, приуроченном к «Часу Земли», – это отличный старт сезона для поклонников этого вида транспорта. Старт велопробега назначен на субботу, 24 марта, одновременно с выключением подсветки на зданиях. «В 20:30 мы выезжаем с площади Ленина на набережную реки Амур, доезжаем до улицы Калинина, по ней едем до Горького, затем по аллее двигаемся до Театральной. По Театральной следуем до набережной и финишируем на площади Ленина. Маршрут займет около часа», – говорит Станислав.

Так как велопробег состоится в темное время суток, его участники должны самостоятельно позаботиться о собственной безопасности. «Обязательно нужно иметь светоотражатели. Чем ты больше похож на новогоднюю елку, тем лучше! Безопасность должна обеспечиваться в первую очередь», – подчеркивает активист. В целях безопасности все участники пробега должны обязательно спешиваться на перекрестках. Сопровождать колонну будут опытные велосипедисты клуба. К участию допускаются только дети старше 14 лет, и только в сопровождении взрослых.

По словам организатора велоакции, в Госавтоинспекцию представители «Амурбайка» не обращались, так как мероприятие планируется не очень масштабным. «А в позапрошлом году, когда в первый раз проводили велопробег, ночью выпал снег. Мы думали, никто не придет! Но люди пришли, получили много позитивных впечатлений: нас радостно встречали водители, приветствовали. Меня это приятно удивило! Каждый год участников становится больше. Мы приглашаем всех желающих присоединиться к нам в "Час Земли"», – призывает Станислав Кряжев.