Днем около 10 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 22 марта

Фото: Pikabu

22 марта на севере Амурской области будет преимущественно облачно, в отдельных районах пройдет слабый снег, днём местами ожидается умеренный мокрый снег. На юге ночью ясно, днем переменно, без осадков.

Юго-восточный ветер на юге области разгонится до 3-8 метров в секунду. На севере днем он сменит направление на северо-восточное и будет дуть со скоростью до 2-7 метров в секунду.

Температура в северных районах ночью составит минус 5…10 градусов, на северо-востоке понизится до минус 18. Днём на севере будет плюс 2…7, в осадках – от нуля до минус 5. В южных районах региона термометры ночью покажут 4…9 градусов мороза, днем – плюс 5…10.

В Благовещенске будет без осадков. Ожидается юго-восточный ветер – от слабого до умеренного. Столбики термометров ночью остановятся на отметках минус 3…5, днём будет около 10 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.