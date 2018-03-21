Амурчанин погиб в ДТП на трассе Хабаровск – Владивосток

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В Приморском крае полиция проводит проверку по факту ДТП с участием двух большегрузов. Авария случилась в ночь на 21 марта на трассе Хабаровск – Владивосток. В ней погиб один из водителей – 41-летний житель поселка Прогресс Амурской области.

ДТП произошло на мосту в районе села Сальское Дальнереченского района. На место происшествия прибыли наряд ГИБДД, следственно-оперативная группа отдела полиции и бригада врачей скорой медицинской помощи.

Установлено, что около двух часов ночи 21 марта 41-летний житель поселка Прогресс Амурской области на грузовом автомобиле «тойота дюна» двигался по автодороге Хабаровск – Владивосток по направлению к Владивостоку. В районе села Сальское Дальнереченского района, проезжая по мосту через реку Большая Уссурка, водитель не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с грузовиком «хино». Он был припаркован на краю проезжей части дороги с включенной аварийной сигнализацией.

В результате ДТП 41-летний амурчанин от полученных травм скончался в реанимационном отделении больницы. Пассажир грузовика «тойота дюна» и 25-летний водитель большегруза «хино», житель Иркутской области, травм не получили.

Общий водительский стаж у погибшего 23 года, фактов привлечения к административной ответственности за нарушения ПДД не выявлено, сообщили в МВД России «Дальнереченский».

В настоящее время полиция проводит проверку. Выясняются причины и обстоятельства происшествия. По результатам экспертиз и доследственной проверки будет принято процессуальное решение.