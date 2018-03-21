Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:21 2

Амурчанин погиб в ДТП на трассе Хабаровск – Владивосток

Амурчанин погиб в ДТП на трассе Хабаровск – Владивосток
Фото: tvzvezda.ru

В Приморском крае полиция проводит проверку по факту ДТП с участием двух большегрузов. Авария случилась в ночь на 21 марта на трассе Хабаровск – Владивосток. В ней погиб один из водителей – 41-летний житель поселка Прогресс Амурской области.

ДТП произошло на мосту в районе села Сальское Дальнереченского района. На место происшествия прибыли наряд ГИБДД, следственно-оперативная группа отдела полиции и бригада врачей скорой медицинской помощи.

Установлено, что около двух часов ночи 21 марта 41-летний житель поселка Прогресс Амурской области на грузовом автомобиле «тойота дюна» двигался по автодороге Хабаровск – Владивосток по направлению к Владивостоку. В районе села Сальское Дальнереченского района, проезжая по мосту через реку Большая Уссурка, водитель не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с грузовиком «хино». Он был припаркован на краю проезжей части дороги с включенной аварийной сигнализацией.

В результате ДТП 41-летний амурчанин от полученных травм скончался в реанимационном отделении больницы. Пассажир грузовика «тойота дюна» и 25-летний водитель большегруза «хино», житель Иркутской области, травм не получили.

Общий водительский стаж у погибшего 23 года, фактов привлечения к административной ответственности за нарушения ПДД не выявлено, сообщили в МВД России «Дальнереченский».

В настоящее время полиция проводит проверку. Выясняются причины и обстоятельства происшествия. По результатам экспертиз и доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Просмотров всего: 1610

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

Это уже наводнение: поселок Бурея топит разлившийся ручей (видео)
Спорт

Благовещенским велосипедистам предлагают открыть сезон в «Час Земли»
Происшествия

В Якутии у вахтовика из Амурской области нашли наркотики
Общество

В апреле на железной дороге Приамурья развернется масштабная ремонтная кампания
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Михаил Светлов

    Михаил Светлов
    1 час назад

    на мосту припарковался.. нормально

  • Geryy

    Geryy
    1 час назад

    С аварийкой стоял.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь