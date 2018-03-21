Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:09 0

В Якутии у вахтовика из Амурской области нашли наркотики

В Якутии у вахтовика из Амурской области нашли наркотики
Фото: 62ИНФО

В Якутии амурчанина подозревают в незаконном хранении и приобретении наркотических средств. 33-летнего неоднократно судимого мужчину задержали сотрудники наркоконтроля. В соседнем регионе он работал вахтовым методом.

При личном досмотре мужчины сотрудники полиции обнаружили и изъяли гашишное масло весом 0,925 грамма.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в значительном размере». Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, сообщает управление МВД по Республике Саха (Якутия).

Просмотров всего: 688

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Это уже наводнение: поселок Бурея топит разлившийся ручей (видео)
Происшествия 2

Амурчанин погиб в ДТП на трассе Хабаровск – Владивосток
Происшествия

Строителя магистрали в Тындинском районе поймали на незаконной добыче грунта
Происшествия 2

По мессенджерам амурчан рассылают информацию о сбежавших преступниках
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь