В Якутии у вахтовика из Амурской области нашли наркотики

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В Якутии амурчанина подозревают в незаконном хранении и приобретении наркотических средств. 33-летнего неоднократно судимого мужчину задержали сотрудники наркоконтроля. В соседнем регионе он работал вахтовым методом.

При личном досмотре мужчины сотрудники полиции обнаружили и изъяли гашишное масло весом 0,925 грамма.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в значительном размере». Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, сообщает управление МВД по Республике Саха (Якутия).