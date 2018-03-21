В Амурской области улучшилось качество водопроводной воды

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По информации амурского Роспотербнадзора, в Приамурье стало лучше качество водопроводной воды. Специалисты сравнили результаты исследований 2016 и 2017 года и увидели изменения в лучшую сторону.

Для оценки влияния качества питьевой воды на здоровье населения в 2017 году исследования проводились в 212 мониторинговых точках на территориях всех муниципальных районов и городов области. В рамках мониторинга исследовано 742 пробы воды.

В итоге выяснилось, что доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, в 2017 году снизилась по отношению к аналогичным показателям предыдущих лет. По результатам исследований воды из централизованных источников водоснабжения процент не соответствующих проб по микробиологическим показателям составил 1,7 % (в 2016 году – 2 %), по санитарно-химическим показателям – 33,4 % (в 2016 году – 42,4 %).

«В Амурской области отмечается стабилизация показателей качества водопроводной воды, а также отсутствие проб воды, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по паразитологическим показателям, снижение доли не соответствующих по санитарно-химическим и микробиологическим показателям проб питьевой воды из распределительной водопроводной сети. Так, по санитарно-химическим показателям отмечено снижение нестандартных проб на 19,6 %, по микробиологическим на 35,3 %», – пояснили в Роспотребнадзоре.

Улучшение показателей в 2017 году, по словам специалистов, достигнуто за счет приостановки ненадежных источников водоснабжения, а также благодаря согласованию планов мероприятий по улучшению качества воды. Кроме того, были поданы иски в суды по улучшению качества водоснабжения, приведению источников водоснабжения и зон санитарной охраны в соответствие с требованиями санитарных правил.

За нарушение обязательных требований санитарного законодательства в отношении виновных лиц составлено 111 протоколов об административном правонарушении, наложено административных штрафов на общую сумму 736,7 тысяч рублей, выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Также в амурском управлении Роспотребнадзора отметили, что территория Амурской области отнесена к регионам с повышенным содержанием в воде природного железа и марганца. Чтобы улучшить качество воды по санитарно-химическим показателям, ресурсоснабжающим организациям и органам местного самоуправления ежегодно выдаются уведомления о несоответствии качества питьевой воды и разработке планов мероприятий по модернизации и улучшению систем водоснабжения.

В рамках контроля за состоянием питьевого водоснабжения в управление Роспотребнадзора по Амурской области подано 45 заявлений на согласование программ производственного контроля, из них 24 программы согласовано, выдано 42 санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии требованиям санитарных правил проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и использования водных объектов. Обеспечено информирование органов исполнительной власти и органов местного самоуправления о качестве питьевой воды для принятия организационных мер и управленческих решений.