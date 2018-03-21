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На реке Зее несколько дней работали водолазы-спасатели (фото, видео)

На реке Зее несколько дней работали водолазы-спасатели (фото, видео)

На реке Зее в районе Амурской,1, три дня проходили тренировочные сборы по подготовке водолазов-спасателей МЧС. Они отрабатывали навыки водолазных работ подо льдом. Эти знания и умения актуальны и в весенний период.

В сборах приняли участие 9 водолазов-спасателей Амурского филиала ДВРПСО. Для обучения подготовили специальную полынью – майну, которую со всех сторон оборудовали досками. Во время занятия искали пострадавших, осматривали дно водоема при помощи фонаря, работали по азимуту.

«С 19 числа начались водолазные квартальные сборы. Организованы спуски под лед, в данный момент будет отрабатываться вопрос оказания помощи аварийному водолазу, поиск предметов под водой и попутно очистка акватории. Такие занятия позволяют повысить профессиональное мастерство водолазов, подготовить их к работе подо льдом, ведь с приходом весны и с потеплением, меняется структура льда, с каждым днем выход и выезд на лед становится небезопасным. В весенний период не исключаются происшествия, связанные с провалом людей и автотранспорта под лед», – рассказал Евгений Минниханов, и. о. начальника водолазно-спасательной группы Амурского филиала ДВРПСО МЧС России.

Все погружения в воду проводились под контролем штатного врача филиала, сообщает пресс-служба амурского МЧС.

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#МЧС

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