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сегодня, 13:23 0

В апреле на железной дороге Приамурья развернется масштабная ремонтная кампания

В апреле на железной дороге Приамурья развернется масштабная ремонтная кампания
Фото: RTR Moldova

В 2018 году Забайкальская железная дорога планирует модернизировать в Приамурье 185,5 километра пути. Это на 97 километров, то есть в два раза, превышает объем путеремонтных работ 2017 года. Старт путеремонтной кампании на полигоне обслуживания ЗабЖД в Амурской области запланирован на апрель.

Обновление инфраструктуры будет вестись на участках: Тахтамыгда – Бамовская – Горелый, Талдан – Гудачи, Дактуй – Тыгда, Ушумун – Сиваки, Мухинская – Берея, Арга – Серышево, Завитая – Тюкан, Домикан – Архара.

Как сообщили в ЗабЖД, для достижения наилучших результатов по скорости и качеству ремонта основная часть работ будет выполнена с применением технологии «закрытого перегона». Она предусматривает закрытие одного пути для движения поездов и организацию на нем широкого фронта ремонтных работ в круглосуточном режиме с привлечением большого количества тяжелой техники и специального подвижного состава.

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#транспорт

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