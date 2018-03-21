Строителя магистрали в Тындинском районе поймали на незаконной добыче грунта

Фото Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуры

По требованию Благовещенского межрайонного природоохранного прокурора суд обязал строительную организацию выплатить ущерб в 1,3 миллиона рублей, причиненный недрам. Предприятие уличили в незаконной добыче скального грунта.

Установлено, что организация вела строительство автомобильной магистрали А-360 «Лена» Невер – Якутск в Тындинском районе Приамурья. При строительстве предприятие использовало скальный грунт, добываемый из трех карьеров. Общий объем добытого составил более 5,2 тысячи кубических метров. В нарушение законодательства, организация вела добычу, не имея лицензии на право пользования недрами, сообщает Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура.

Министерство природных ресурсов Амурской области рассчитало размер вреда, причиненного недрам строителями. Он составил 1 321 320 рублей и добровольно оплачен не был. В связи с этим Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратурой в Тындинский районный суд было направлено исковое заявление о взыскании с организации причиненного ущерба. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Он взыскал с предприятия ущерб в размере 1 321 320 рублей.

Исполнение судебного решения находится на контроле Благовещенского межрайонного природоохранного прокурора.