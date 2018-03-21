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По мессенджерам амурчан рассылают информацию о сбежавших преступниках

По мессенджерам амурчан рассылают информацию о сбежавших преступниках

Амурчане стали получать информацию о том, что из села Заречное сбежали три опасных преступника. Людей предостерегают, что мужчины будут передвигаться на такси или попутках и просят ни в коем случае их не подвозить. В амурском УФСИН сообщают, что в области никто не сбегал.

«Внимание, из села Заречное совершили побег особо опасные преступники, 3 человека. Один высокий и на лице татуировка в виде паутины, один полноватый. Будут передвигаться, скорее всего, на такси или попутках. Если увидите, ни в коем случае не берите в авто», – такое сообщение рассылается по группам в мессенджерах амурчан. Кроме того, указан номер телефона, по которому предлагают позвонить в случае обнаружения преступников.

Корреспондент Амур.инфо попытался по нему дозвониться, но никто не ответил.

В амурском УФСИН сообщили, что в Приамурье побегов не зафиксировано. «В селе Заречном Амурской области нет исправительных учреждений, подведомственных УФСИН России по Амурской области. Кроме того, в указанный период побегов из учреждений уголовно-исполнительной системы области не допущено», – говорится в официальном комментарии ведомства.

Между тем, приморские СМИ пишут, что разыскиваемые преступники сбежали из краевой психиатрической больницы, расположенной в селе Заречное Уссурийского городского округа. Мужчин уже задержали.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Сергей8585

    Сергей8585
    37 минут назад

    Это было не в Амурской области, в Приморком крае http://gazeta-rvs.ru/news/rassylka-vnimaniye-iz-sela-zarechnogo-sbezhali-opasnyye-prestupniki

  • Буцефал

    Буцефал
    4 минуты назад

    Приходит муж с работы, а жена ему сообщает новость:

    - Ты только представь, наш сосед Иванов выиграл в лотерею ВОЛГУ!!!!

    Муж говорит:

    - НЕ ВЕРЮ!!!

    Жена?

    - Ну пойди проверь!

    Муж уходит.... Возвращается через полчаса и говорит:

    - Не Иванов, а Рабинович, не в лотерею, а в преферанс, не Волгу, а три

    рубля, не выиграл, а проиграл.

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