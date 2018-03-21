По мессенджерам амурчан рассылают информацию о сбежавших преступниках

Амурчане стали получать информацию о том, что из села Заречное сбежали три опасных преступника. Людей предостерегают, что мужчины будут передвигаться на такси или попутках и просят ни в коем случае их не подвозить. В амурском УФСИН сообщают, что в области никто не сбегал.

«Внимание, из села Заречное совершили побег особо опасные преступники, 3 человека. Один высокий и на лице татуировка в виде паутины, один полноватый. Будут передвигаться, скорее всего, на такси или попутках. Если увидите, ни в коем случае не берите в авто», – такое сообщение рассылается по группам в мессенджерах амурчан. Кроме того, указан номер телефона, по которому предлагают позвонить в случае обнаружения преступников.

Корреспондент Амур.инфо попытался по нему дозвониться, но никто не ответил.

В амурском УФСИН сообщили, что в Приамурье побегов не зафиксировано. «В селе Заречном Амурской области нет исправительных учреждений, подведомственных УФСИН России по Амурской области. Кроме того, в указанный период побегов из учреждений уголовно-исполнительной системы области не допущено», – говорится в официальном комментарии ведомства.

Между тем, приморские СМИ пишут, что разыскиваемые преступники сбежали из краевой психиатрической больницы, расположенной в селе Заречное Уссурийского городского округа. Мужчин уже задержали.