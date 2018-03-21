С погибшим в Приамурье пожарным простятся 22 марта

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Дмитрий Курбаченко родился и вырос в Свободном, здесь же окончил профессионально-техническое училище № 9. С сентября 1999 года.работал в 5-й пожарно-спасательной части Свободного.

Всю жизнь Дмитрий Вячеславович посвятил защите родного города от огня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области. За 17 лет работы в пожарной охране он потушил не одну сотню пожаров. Принципиальностью и ответственностью Дмитрий завоевал заслуженный авторитет среди коллег и руководства пожарно-спасательной части.

Его труд отмечен многочисленными наградами, в том числе нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС», медалями МЧС России «Маршал Василий Чуйков» и «85 лет гражданской обороне».

«Для пожарных и спасателей Приамурья трагическая гибель Дмитрия Вячеславовича Курбаченко – большая потеря, – говорит начальник ГУ МЧС России по Амурской области Матвей Гибадулин. – Мы скорбим вместе со всеми, кто знал и любил этого человека. Семье пожарного будет оказана необходимая помощь».