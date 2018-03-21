Главным судебным приставом Приамурья назначен Дмитрий Ткаченко
Приказом Министерства юстиции РФ от 15 марта руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области и главным судебным приставом региона назначен Дмитрий Ткаченко. С 31 октября 2017 года он исполнял обязанности руководителя УФССП России по Амурской области.
Дмитрий Ткаченко – государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса. Трудовую деятельность начал в 1994 году в органах внутренних дел. В органах юстиции служит более 15 лет.
Занимал должность заместителя руководителя УФССП России по Краснодарскому краю, возглавлял управления ФССП РФ по Ставропольскому краю, Республике Адыгея и Ростовской области.
Заслуги Дмитрия Ткаченко отмечены государственными и ведомственными наградами, сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области.
Просмотров всего: 1568