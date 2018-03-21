Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:06 4

Главным судебным приставом Приамурья назначен Дмитрий Ткаченко

Главным судебным приставом Приамурья назначен Дмитрий Ткаченко
Фото пресс-службы УФССП России по Амурской области

Приказом Министерства юстиции РФ от 15 марта руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области и главным судебным приставом региона назначен Дмитрий Ткаченко. С 31 октября 2017 года он исполнял обязанности руководителя УФССП России по Амурской области.

Дмитрий Ткаченко – государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса. Трудовую деятельность начал в 1994 году в органах внутренних дел. В органах юстиции служит более 15 лет.

Занимал должность заместителя руководителя УФССП России по Краснодарскому краю, возглавлял управления ФССП РФ по Ставропольскому краю, Республике Адыгея и Ростовской области.

Заслуги Дмитрия Ткаченко отмечены государственными и ведомственными наградами, сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области.

Просмотров всего: 1568

#областная власть

распечатать


Общество 1

В Приамурье обманутым дольщикам выделят дополнительные 23 миллиона рублей

Общество 2

Прием обращений к губернатору Амурской области продлили
Общество 21

В Константиновском районе появится ритуальный зал
Власть 3

Названы средние зарплаты амурских чиновников в 2017 году
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    3 часа назад

    Какое счастье иметь своего подполковника.

  • виталя1979

    виталя1979
    3 часа назад

    мне кажется они куак то часто меняются...или так кажется7

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    3 часа назад

    Место проклятое просто ))

  • Отец

    Отец
    2 часа назад

    Очередной залетный жулик и ВОР

    Надолго ли ???

    Четыре предыдущих все по уголовке уходили. УФССП - служба жуликов и воров!!!

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь