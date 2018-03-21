Более 600 амурчан частично потеряют пенсионные накопления по итогам 2017 года

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Пенсионный фонд подвел итоги кампании 2017 года по переводу гражданами пенсионных накоплений в НПФ и управляющие компании. Из 900 заявлений, поданных амурчанами, доля досрочных заявлений составляет 74,5 %. А значит, более 600 человек потеряют часть денег по итогам переходной кампании 2017 года.

Всего Пенсионный фонд принял к рассмотрению 6,3 миллиона заявлений россиян о выборе НПФ или УК. Положительные решения приняты по 4,9 миллиона заявлений, что составляет 77,8 % от принятых к рассмотрению, сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области.

Из них 2,85 миллиона человек перевели накопления из ПФР в НПФ (58,2 %), 1,96 миллиона перешли из одного НПФ в другой (40,1 %), 76,7 тысячи человек вернулись из НПФ в ПФР (1,6 %). Наконец, 4,9 тысячиизменили выбор управляющей компании (0,1 %).

Большинство жителей Амурской области предпочли вернуться в ПФР. Всего в 2017 году от них было принято 891 заявление. Из них 635 – это заявления застрахованных лиц о переходе в ПФР из НПФ (71,3 %), 122 – заявления о переходе из одного НПФ в другой (13,7 %), 82 – перешли из ПФР в НПФ (9,2 %) и 52 – изменили выбор управляющей компании (5,8 %).

Пенсионный фонд принимал заявления как о досрочном (по итогам года), так и пятилетнем переходе. Специалисты напоминают, что, если прошло менее 5 лет со дня последнего перевода средств, будущий пенсионер понесет ущерб в виде потери инвестиционного дохода. Из всех заявлений о переходе, поданных россиянами в 2017 году, доля досрочных составляет 99,8 % (4,89 миллиона).

664 досрочных заявления о переходе было подано амурчанами, что составило 74,5 % от общего объема принятых заявлений. Из них 506 заявлений – из НПФ в ПФР (76,2 %), 102 заявления – из одного НПФ в другой (15,4 %), 56 заявлений – из ПФР в НПФ (8,4 %).

Многие из этих граждан потеряют свой инвестиционных доход. Сумма будет зависеть от того, когда в последний раз менялся страховщик. К примеру, в 2018 году выгодно переводить пенсионные накопления только тем людям, которые последний раз делали это в 2013 году, и эти заявления были одобрены Пенсионным фондом.

По результатам кампании 2017 года отказы были вынесены по 1,42 миллиона заявлений россиян. Основные причины отказов – наличие заявления с более поздней датой, заявление о переходе в НПФ не подкреплено договором, гражданин подал неверный тип заявления или сразу несколько заявлений в один день.

Сегодня на рынке работают 38 негосударственных пенсионных фондов, вошедших в систему гарантирования прав застрахованных лиц. Их список размещен на сайте Центробанка.

Выяснить, стоит ли переводить накопления в этом году, можно, обратившись лично в управление Пенсионного фонда по месту жительства или МФЦ – специалист посмотрит, когда в последний раз менялся страховщик. Эту же информацию можно проверить, запросив извещение из индивидуального лицевого счета, на портале Государственных услуг и в «личном кабинете гражданина» на сайте ПФР.

Накопительная пенсия есть у людей, не вышедших на пенсию, а также у участников программы софинансирования.