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сегодня, 11:39 0

В апреле из Благовещенска в Москву будет только шесть прямых авиарейсов

В апреле из Благовещенска в Москву будет только шесть прямых авиарейсов
Фото: poleteli2013.ru

В апреле амурчане смогут попасть в Москву прямым рейсом только шесть раз. Полеты будет осуществлять компания «Северный ветер» на «боинге-777». В остальные дни перевозчик станет отправлять самолеты в столицу с посадкой в Красноярске на менее вместительном самолете – «боинг-737».

Купить билеты на стыковочные рейсы пока нельзя, сейчас идет процесс согласования.

На шесть прямых рейсов продажа открыта на сайте компании «Северный ветер» – перелет в Москву стоит от 15 тысяч и больше.

В мае количество прямых рейсов увеличится. Согласно расписанию, большие лайнеры будут летать в Приамурье 4 раза в неделю. Билеты стоят от 13 тысяч рублей.

Авиакомпания «Северный ветер» – не новый перевозчик для Приамурья. Она совершает рейсы совместно с «Икаром». Компании взаимозаменяют друг друга на рейсе Благовещенск – Москва – Благовещенск. Но на сайте «Икара» билеты до Москвы сейчас не продаются.

Из Благовещенска в Москву амурчане могут также улететь на самолетах компании «Уральские авиалинии».

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#транспорт

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