Продавец благовещенской базы присвоила более 1,5 миллиона рублей

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В областном центре осуждена продавец, которая похитила более полутора миллионов рублей. Женщина работала в одном из торговых павильонов базы ОПС, где ей и удалось присвоить себе деньги. Все украденные деньги она должна вернуть.

За совершенное преступление продавца осудили по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Женщина в силу своих должностных обязанностей не только отпускала товар покупателям, но и вела учет имущества, принимала товарно-материальные ценности и денежные средства, которые должна была вносить в кассу, но, как выяснилось, делала это не всегда.

Установлено, что в общей сложности с мая 2016 года по январь 2017 года подсудимой удалось присвоить 1 738 459,19 копеек. Теперь по решению суда всю сумму до копейки она обязана вернуть.

Кроме того, продавца приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на три года. Свою вину женщина так и не признала.