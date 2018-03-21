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сегодня, 11:50 1

Продавец благовещенской базы присвоила более 1,5 миллиона рублей

Продавец благовещенской базы присвоила более 1,5 миллиона рублей
Фото: tvkrasnodar.ru/

В областном центре осуждена продавец, которая похитила более полутора миллионов рублей. Женщина работала в одном из торговых павильонов базы ОПС, где ей и удалось присвоить себе деньги. Все украденные деньги она должна вернуть.

За совершенное преступление продавца осудили по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Женщина в силу своих должностных обязанностей не только отпускала товар покупателям, но и вела учет имущества, принимала товарно-материальные ценности и денежные средства, которые должна была вносить в кассу, но, как выяснилось, делала это не всегда.

Установлено, что в общей сложности с мая 2016 года по январь 2017 года подсудимой удалось присвоить 1 738 459,19 копеек. Теперь по решению суда всю сумму до копейки она обязана вернуть.

Кроме того, продавца приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на три года. Свою вину женщина так и не признала.

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#закон #работа #суды #финансы

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Комментарии
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  • Кот Бегемот

    Кот Бегемот
    1 час назад

    Вот пример свеженький: той, что разбила окна на 190 000 и все деньги уже возместила дали 9 месяцев колонии (статья про тетку из Свободного), а эта украла 1 700 000 , деньги не возместила и дали УСЛОВНО 3,5 года........... Где логика? Та , из Свободного в порыве ревности это сделеала, а эта семь месяцев крала чужие деньги. Какое преступление более социально-опасное? Юристы, ау - объясните, пожалуйста?

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