Создание музея-усадьбы в Благовещенске затянулось

В музее городской усадьбы его создатель планирует разместить экспонаты, которые он собирал всю жизнь.

В мастерской Александра Владимировича каждая вещь свидетельствует о прошлом Благовещенска. Здесь есть коллекции печных дверок, замков, дверных ручек, а еще стеклянные бутыльки, самовары и другие предметы быта дореволюционого времени. «Мне всегда, сколько себя помню, нравились старые вещи», – говорит инициатор проекта музея «Городская усадьба».

Сколько находок хранится в кладовых, Александр Лещенко и не помнит. Там есть картины, часы, фотографии, книги. А коллекцию из полусотни самоваров дополнило приданое жены. Она из зажиточной семьи благовещенцев Коротаевых. «Один из самоваров был в их семье. По словам супруги, его подарили на свадьбу году в 1915 или в 1916-м», – рассказывает Александр Владимирович.

Многое экспонаты коллекции Александр вместе с сыном спасли из старых домов, которые сносили в Благовещенске. А иногда ценные вещи являют себя сами. «Вот бутылка от Смирновской водки. Сын нашел ее зимой – в земле заметил горлышко, выдолбил большую глыбу земли. привез домой, в ванне отогрел», – продолжает рассказ коллекционер.

Несколько лет назад Александр Лещенко решил создать музей – городскую усадьбу жителя Благовещенска начала ХХ века. Власти города выделили участок в Городском парке. Туда перенесли старый дом, который предполагался под снос. Городскую усадьбу собирали буквально по кирпичикам. Строительный материал искали годами, чтобы здание будущего дома-музея было точно таким, каким его построили 100 лет назад.

Внутри усадьбы планируют воссоздать кабинет фельдшера, который когда-то и находился в этом доме. А в подвале предполагается сделать экспозицию коллекции. Городские власти лишь однажды выделили мужчине грант на создание экспозиции в размере 150 тысяч рублей. На эти средства в Горпарке установили навес и разместили там коллекцию оконных наличников. Строительством музея благовещенец занимается вместе с сыном. Чтобы сохранить оазис старины, из своего кармана энтузиаст вложил около 3 миллионов рублей.

В восстановленном здании предстоит выполнить отделочные работы, навести порядок внутри, облагородить территорию и сделать многое другое. Но собственных сил и денег для этого не хватает. Но когда музей-усадьба откроет посетителям двери, инициатор этого уникального проекта сказать не может. «Для нас это болезненный вопрос. Потому что многое нужно было сделать, а запланировано еще больше. А вот когда это будет, пока неизвестно», – говорит Александр Владимирович.

Интервью с Александром Лещенко опубликовано в разделе Амур.life. О своей инициативе благовещенский коллекционер рассказывал также в программах«Городские истории» и «Простые вопросы».