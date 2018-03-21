Воспитанник амурской школы вольной борьбы победил на международном турнире

Фото: minsportamur.ru

В Улан-Удэ завершился 23-й международный турнир по вольной борьбе на призы главы Республики Бурятия. В соревнованиях принял участие воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Благовещенска Игорь Овсянников. Он стал победителем.

Игорь Овсянников выступал в весовой категории до 97 килограммов. На турнире по пути к финалу спортсмен одержал три победы над представителями Китая, Монголии, а в полуфинале – над соотечественником. В решающем поединке Овсянников выиграл у борца из Монголии Батзуула Улзысайхана.

В общей сложности в соревнованиях приняли участие более 160 спортсменов из Бразилии, Болгарии, Венгрии, Литвы, Китая, Монголии, Белоруссии, Казахстана, Финляндии, Южной Кореи, Эстонии и России.

Игорь Овсянников – воспитанник амурской школы вольной борьбы. С 5 до 18 лет спортсмена тренировал Руслан Мухаметдинов. Затем амурчанин продолжил обучение в училище олимпийского резерва города Красноярска, за который сейчас и выступает, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.