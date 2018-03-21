Журналисты готовят благовещенцев к Тотальному диктанту

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Курсы «Русский по пятницам» проведут ведущий телекомпании «Альфа-канал» Илья Дементьев, ведущая «Альфа-канала» и радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» Наталья Овсийчук, ведущий «Эха Москвы в Благовещенске» Денис Блащук, а также ведущий телекомпании «Город», пресс-секретарь Благовещенского городского суда Александр Воронин.

Темы занятий: «Написание Н и НН в страдательных причастиях и соотносительных с ними отглагольных прилагательных, знаки препинания при обособленных определениях», «Слитное и раздельное написание частицы НЕ со словами разных частей речи, знаки препинания при обособленных обстоятельствах, уточняющих и пояснительных членах предложения», «Разграничение частиц НЕ и НИ, знаки препинания в сложноподчиненном предложении», «Слитное и раздельное написание слов разных частей речи, правописание наречий и служебных слов, знаки препинания в бессоюзном сложном предложении, знаки препинания в предложениях с прямой речью».

Онлайн-курсы доступны на сайте Тотального диктанта.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Тотальный диктант в Благовещенске состоится в пятый раз. В этом году его проведут 14 апреля. Столицей акции выбран Владивосток, где на главной площадке свой текст прочитает российская писательница Гузель Яхина.