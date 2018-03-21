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В Благовещенском районе огонь оставил без еды баранов

В Благовещенском районе огонь оставил без еды баранов
Фото: misanec.ru

В Гродекове Благовещенского района в ночь на 21 марта сгорело около 150 рулонов сена. По словам фермера, которому принадлежали грубые корма, огонь оставил без еды его баранов. Мужчина предполагает поджог.

Сообщение о пожаре в районе промзоны за селом Гродеково поступило 21 марта в 01:02 ночи. К месту пожара прибыли 4 огнеборца из пожарных частей Грибского и Усть-Ивановки. При тушении были задействованы две единицы техники. Через 11 минут открытое горение удалось локализовать, сообщает пресс-служба областного МЧС.

По данным администрации Благвещенского района со ссылкой на районную ЕДДС, полностью ликвидировать пожар удалось к половине восьмого утра.

Огонь уничтожил 150 рулонов сена. Корм предназначался для баранов, которых держит местный фермер. Мужчина предполагает, что это был поджог.

«Скорее всего, что поджог, я уверен в этом. Сторож сказал, что в трех местах загорелись сразу два стога. А как такое может быть, когда кругом ничего не горит. Сено было заготовлено для баранов, у меня животноводство. Сейчас бараны остались без кормов, будут голодать. Все что надо мы сделаем», – поделился фермер.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

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#животные #МЧС #происшествия

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Комментарии
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  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    1 час назад

    Заголовок - огонь!

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