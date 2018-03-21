На площади ОКЦ Благовещенска будут бесплатно проверять легкие

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22 и 23 марта на площади ОКЦ Благовещенска все желающие смогут бесплатно пройти флюорографию. Здесь будет работать передвижная флюоростанция. Обследоваться горожане смогут без направления врача.

Прием горожан проведут с 09:00 до 15:00, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Ведомство напоминает, что проходить флюорографическое обследование нужно не реже, чем один раз в год. При этом опасения некоторых людей по поводу лишнего облучения во время процедуры напрасны. Специалисты отмечают, что та доза облучения, которая бывает при прохождении флюорографии, не причинит такого вреда, как возможное заболевание туберкулезом.

Туберкулез – инфекционное заболевание, которое тяжело поддается лечению. Недуг вызывается специфическими микобактериями. Как правило, на полное выздоровление требуется не менее года.

Эпидемиологическая обстановка по туберкулезу на территории Амурской области остается напряженной.