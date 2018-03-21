Первый экземпляр книги о Гамовском мятеже в Благовещенске купил Гамов

По словам Евгения Гамова, он – потомок Ивана Михайловича Гамова, возглавившего силы сопротивления большевикам в марте 1918 года в Благовещенске. «Мы только что получили тираж книги. Первым покупателем стал молодой человек, который представился: Евгений Гамов. Об издании, посвященном событиям марта 1918 года, он узнал из СМИ. Пришел на Амурскую ярмарку и купил первый экземпляр», – рассказал ответственный редактор редколлегии книги «Благовещенск. Март 1918 года». Анатолий Телюк.

Новое краеведческое издание Амурской ярмарки посвящено одной из малоизвестных страниц в истории столицы Приамурья. Коллектив авторов попытался восстановить события столетней давности, связанные с вооруженным захватом власти большевистскими советами. В официальной историографии случившееся в марте 1918 года называли подавлением Гамовского мятежа. В основу исследования положены уникальные документы архивов, материалы периодических изданий того времени, воспоминания современников, позволивших восстановить картину гражданской войны в Благовещенске (именно так современники называли несколько дней вооруженного противостояния).

В издании даны характеристики организаторов и участников этих трагических событий, списки погибших и раненых. Со многими из публикуемых материалов и документов читатель познакомится впервые.

Презентация книги «Благовещенск. Март 1918» состоится в пятницу, 23 марта, в Амурской областной научной библиотеке имени Муравьева-Амурского. Мероприятие начнется в 15 часов. Часть тиража книг о Гамовском мятеже передадут в библиотеки.

Эту и другие книги, посвященные истории Приамурья, можно приобрести на пятом этаже Амурской ярмарки, в кабинете № 553.