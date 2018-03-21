Ситуацию с «Саратовскими авиалиниями» прокомментировал амурский минтрансстрой

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«На данный момент продажи билетов на рейсы авиакомпании "Саратовские авиалинии" не прекращены. Информации по отмене выполнения полетов АК в аэропорт не поступало. Ближайший рейс "Саратовских авиалиний" стоит в действующем расписании аэропорта в пятницу, 23 марта», – сообщили в пресс-службе, уточнив, что это пока вся информация.

«Саратовские авиалинии» совершают рейсы Красноярск – Благовещенск – Владивосток и Владивосток – Благовещенск – Красноярск. В марте должно состояться четыре таких рейса – 23 и 27 марта.