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Ситуацию с «Саратовскими авиалиниями» прокомментировал амурский минтрансстрой

Ситуацию с «Саратовскими авиалиниями» прокомментировал амурский минтрансстрой
Фото: kirov.online

Пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области прокомментировала ситуацию, сложившуюся вокруг авиакомпании «Саратовские авиалинии». Ранее появилась информация о том, что Ространснадзор предписал приостановить полеты всех лайнеров авиакомпании.

«На данный момент продажи билетов на рейсы авиакомпании "Саратовские авиалинии" не прекращены. Информации по отмене выполнения полетов АК в аэропорт не поступало. Ближайший рейс "Саратовских авиалиний" стоит в действующем расписании аэропорта в пятницу, 23 марта», – сообщили в пресс-службе, уточнив, что это пока вся информация.

«Саратовские авиалинии» совершают рейсы Красноярск – Благовещенск – Владивосток и Владивосток – Благовещенск – Красноярск. В марте должно состояться четыре таких рейса – 23 и 27 марта.

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#транспорт

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