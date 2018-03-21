Самому взрослому участнику ЕГЭ–2018 в Приамурье 41 год

В Амурской области стартовал досрочный период сдачи единого госэкзамена. 21 марта с 10 часов утра выпускники прошлых лет приступили к написанию ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ. Сдавать экзамены досрочно собираются 119 человек. Известно, что самому взрослому участнику больше 40 лет.

Местом проведения экзаменов выбрана благовещенская школа №13. Допуск участников ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ в пункт проведения начался в 9 часов утра. Уже в 10 часов выпускники прошлых лет, а именно они сдают экзамены в досрочный период, приступили к выполнению заданий. Всего 21 марта за ручки взялись 11 человек, из них шестеро сдают географию, еще пятеро – информатику.

Всего за время проведения госаттестации свои знания по предметам проверят 119 человек, столько зарегистрировано в региональной базе данных. Известно, что самой молодой участнице досрочного периода 17 лет, а самому старшему – 41 год. Но какой экзамен сдает мужчина, не сообщается, так как это конфиденциальная информация, отметили в региональном минобре.

При проведении экзаменов в досрочный период будет обеспечена онлайн-трансляция из всех аудиторий. Изображение в режиме онлайн будет транслироваться из всех аудиторий пункта проведения и регионального центра обработки информации.

Следить за порядком, помимо организаторов, техспециалистов, представителей органов здравоохранения и полиции, будут 40 общественных наблюдателей, которые прошли аккредитацию и соответствующее обучение.

ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10:00 по местному времени. В 2018 году государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ в досрочный период начинается 21 марта со сдачи экзаменов по географии и информатике и ИКТ, а закончится 4 апреля ЕГЭ по обществознанию и литературе. 6 и 9 апреля – это резервные дни для сдачи предметов по выбору, 11 апреля – резервный день для сдачи обязательных предметов: русского языка и математики.

Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной программы по географии, составляет 37, по информатике и ИКТ– 40.

Результаты ЕГЭ по этим предметам в Амурской области станут известны к 3 апреля. Те кто не согласятся с выставленными баллами, смогут подать апелляцию в региональный центр обработки информации. Центр находится по адресу: Благовещенск, улица Октябрьская, 155, он работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

В 2018 году госэкзамен традиционно пройдет в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). Сроки досрочного этапа – с 21 марта по 11 апреля, основного ­– с 28 мая по 2 июля, дополнительного (сентябрьского) – с 4 по 15 сентября. Полное расписание опубликовано на сайте Амур.инфо.