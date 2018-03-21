Реклама в Благовещенске обещает увезти в лес детей

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В социальных сетях пользователи обратили внимание на креативную рекламу в Благовещенске. Она обещает увезти в лес детей. Как выяснило ИА «Амур.инфо», объявление опубликовала компания, занимающаяся организацией отдыха, в том числе детского.

«Увезу в лес твоих детей!!! Дни рождения. Веревочный парк. Выпускной. День здоровья в лесу. Новогодний квест», – гласит объявление.

По указанному в нем телефону ИА «Амур.инфо» рассказали о деятельности компании.

«Предлагаем организацию мероприятий для школьных классов, таких, например, как день здоровья на природе. То есть вывозим школьный класс на природу, учим детей ориентироваться на местности с помощью карты, лазить по веревкам с альпинистским снаряжением – веревочный парк. Ставят палатку дети у нас. Есть у нас и военно-патриотические мероприятия, такие как зарница – это тоже на природе. То есть вывозим школьный класс, дети учатся разбирать-собирать автомат, надевать противогаз. И все это, скажем так, в условиях природы», – рассказал представитель компании Андрей.

По его словам, детские мероприятия проходят по большей части на турбазе «Дача» и на турбазе «Динамо» в районе Благовещенска.