Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:57 0

Реклама в Благовещенске обещает увезти в лес детей

Реклама в Благовещенске обещает увезти в лес детей
Фото: instagram.com

В социальных сетях пользователи обратили внимание на креативную рекламу в Благовещенске. Она обещает увезти в лес детей. Как выяснило ИА «Амур.инфо», объявление опубликовала компания, занимающаяся организацией отдыха, в том числе детского.

«Увезу в лес твоих детей!!! Дни рождения. Веревочный парк. Выпускной. День здоровья в лесу. Новогодний квест», – гласит объявление.

По указанному в нем телефону ИА «Амур.инфо» рассказали о деятельности компании.

«Предлагаем организацию мероприятий для школьных классов, таких, например, как день здоровья на природе. То есть вывозим школьный класс на природу, учим детей ориентироваться на местности с помощью карты, лазить по веревкам с альпинистским снаряжением – веревочный парк. Ставят палатку дети у нас. Есть у нас и военно-патриотические мероприятия, такие как зарница – это тоже на природе. То есть вывозим школьный класс, дети учатся разбирать-собирать автомат, надевать противогаз. И все это, скажем так, в условиях природы», – рассказал представитель компании Андрей.

По его словам, детские мероприятия проходят по большей части на турбазе «Дача» и на турбазе «Динамо» в районе Благовещенска.

Просмотров всего: 884

#интернет #отдых

распечатать


Общество 16

В Благовещенске создали карту общедоступных городских туалетов
Общество 2

Фотозона Амур.life на Неделе детской моды привлекла горожан (фото)
Общество 1

Неделя детской моды в Благовещенске завершилась показом одежды (фото)
Общество 20

Возле ОКЦ Благовещенска поселился граненый медведь
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь