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В Благовещенске можно продлить библиотечные книги через интернет

В Благовещенске можно продлить библиотечные книги через интернет
Фото: inbalashikha.ru

Библиотеки Благовещенска внедрили новую услугу – дистанционное продление книг. Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно иметь доступ в интернет.

Читатель может зайти на сайт библиотечной системы www.biblioblag.ru и кликнуть на флажок «Продлить книгу». Откроется поле, куда нужно ввести свое имя и номер читательского билета, и выбрать библиотеку, в которой были взяты книги.

Кроме того, с 25 марта в каждой из 12 городских библиотек системы можно сдать книги, взятые читателями ранее, в любое из книгохранилищ, независимо от того, в какой библиотеке они были взяты. Об этом сообщает администрация Благовещенска.

А библиотека имени Чехова, находящаяся по адресу: улица Комсомольская, 3, для удобства читателей продлила график работы. Теперь учреждение в будни работает с 9 до 21 часа, а в выходные – с 12 до 20 часов.

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