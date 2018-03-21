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сегодня, 10:01 0

В Амурской области станет меньше доступных дальневосточных гектаров

В Амурской области станет меньше доступных дальневосточных гектаров
Фото: minvr.ru

В областном законе о дальневосточном гектаре грядут изменения. Они связаны с реализаций долгосрочного плана социально-экономического развития Свободного. Теперь почти 10 тысяч гектаров нельзя будет получить безвозмездно.

В заксобрании Амурской области разработан проект закона, дополнительно определяющий территории городского округа город Свободный, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в рамках программы «Дальневосточный гектар». Речь идет о землях общей площадью 9 101 гектар, это 0,05 % общей площади возможных для предоставления земель.

Сокращение доступных для получения участков связано с реализацией комплексного плана социально-экономического развития Свободного, что является приоритетной задачей общегосударственного значения. Для перспективного развития города необходимо увеличить площадь земель, сообщает пресс-служба амурского заксобрания.

В рамках проектов ПАО «Газпром» и ПАО «СИБУР-Холдинг» планируется развитие инженерной, транспортной городской инфраструктуры. А получение земли по программе «Дальневосточный гектар» может ограничить возможности комплексной застройки территории населенного пункта и в дальнейшем может привести к дополнительным затратам бюджета по возвращению ранее предоставленных участков.

Кроме этого, муниципальным образованием ведется работа по формированию земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов для программы переселения из аварийного жилфонда, в нее уже включено 396 домов. Из оставшихся 16 300,41 гектара территории города в безвозмездное пользование гражданам могут быть предоставлены только 1 877,1 гектара земельных участков.

Принять изменения в областной закон должны на предстоящей сессии заксобрания 22 марта.

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#жизнь #заксобрание #Свободный

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