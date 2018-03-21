Первой жертвой беспилотного автомобиля стала велосипедистка: обзор прессы

Фото: www.gazeta.ru

Микроэлектроника в РФ будет развиваться по новому плану; технологическое отставание угрожает России; у пенсионерки из Иркутска зять украл десятки квартир. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Для начала «Российская газета», где рассказывается о том, что в мировой статистике ДТП зафиксирован первый случай гибели пешехода под колесами беспилотного автомобиля. Трагедия произошла в штате Аризона, где внедорожник Uber сбил женщину. И дорога была освещена, и погода стояла ясная, и женщина не нарушала правил, передвигаясь по обочине с велосипедом, и автомобиль был оснащен суперсовременной уникальной сенсорной системой, а вот поди ж ты…

Сразу после ДТП предприятие Uber Technologies прервало тестирование всех своих беспилотных автомобилей в Финиксе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Подробности в материале «Нечеловеческий фактор».

Также в номере

Еще вы узнаете о том, что Владимир Путин поручил разработать план развития микроэлектроники. Выходит, что до этого плана развития микроэлектроники не было. Получается, что и развития не было, коль скоро не было плана. То есть не было и микроэлектроники. Ну, хоть на 18-м году правления пришли к выводу, что микроэлектроника «в век бурного развития технологий, цифровизации всех сфер играет особую, подчас ключевую роль». Это я процитировал президента.

Вам статья

В тему и статья в еженедельнике «АиФ». Под заголовком «А кто нам будет чистить зубы» говорится о том, что России угрожает технологическое отставание. Собственно, не угрожает, Оно уже – факт. И его подтверждают аргументы. Новейшее сверхсупернапрочьвсехпобеждающее оружие, конечно, повод для гордости. Но во всем остальном… А про всё остальное – в статье, заголовок которой я уже назвал.

Еще в газете пишут о том, что опаснее – есть или не есть. Оказывается, полезнее – не есть. Но когда есть, что поесть – как-то веселее.

Очень интересно

Раскрываем «Мою Мадонну». Под заголовком «Умка в городе» читаем о том, что в Благовещенске возле ОКЦ появился новый арт-объект – скульптура белого медведя. Вы, конечно, об этом уже знаете – абсолютно все СМИ города рассказали. Но только одна «Мадонна» высказалась о том, что «об эстетичности медвежьей фигуры можно поспорить». Можно поспорить и с определением «арт-объект», поскольку «объект»-то есть, а вот с «артом» там как-то не очень.

А еще в газете я с интересом прочел рассказ о путешествии благовещенки Виктории Купчишиной по Китаю. Скажете: «Ничего удивительного!» и – ошибетесь: Виктория побывала там, где нога амурского туриста практически не ступает: в горах, где снимался фильм «Аватар». И фотки интересные. И вообще, вся «Моя Мадонна»…

Напишут же такое

А что «Комсомольская правда»? А «Комсомольская правда» написала, что сильный пол – это женщины, а не мужчины. Думая, что предметами для тестирования стали горящая изба и скачущий конь, начал читать. И понял, что женщины просто от природы выносливее. Но почему – так и не уяснил. Зато узнал, что в нашей стране женщины живут в среднем до 77 с небольшим лет, а мужики только до 65.

С грустью почесав затылок, переключился на материал под рубрикой «Афера века». Здесь о богатой пенсионерке из Иркутска (согласитесь, нечто невообразимое: «Богатая пенсионерка из Иркутска») – так вот, пишут о том, как ее «наколол» зять-американец, украв 52 квартиры на сумму 8 миллионов долларов. Надо бы задуматься о переезде в Иркутск.

На посошок

Ну и завершу обзор тоже «Комсомолкой», где много-много чего интересного (например, о том, как троечник-хулиган добился руки и сердца одноклассницы-отличницы, правда, в глубоком пенсионном возрасте. Или о том, что подруга Баскова не ревнует его, когда он льнет к чужому бюсту. Ну и т.д)

Я же зачитался статьей о том, что миром, оказывается, управляют… Не поверите! Миром управляют грибы! Вот вы груздочек солененький с маслицем подсолнечным нерафинированным да с луком, да под холодненькую…

Ну, в общем, все две страницы не перескажу, но рекомендую к прочтению.