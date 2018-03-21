Амурская область дождалась солнца и тепла: прогноз погоды на 21 марта
21 марта в Амурской области малооблачно, без осадков. Дует юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Уличные термометры покажут 6-11 градусов тепла. Местами по северу – 4 градуса мороза.
В Благовещенске день будет ясным. Юго-западный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Воздух прогреется до 9-11 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.
Местами на дорогах области сохраняется снежный накат, гололедица.
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