«Саратовские авиалинии» обещают продолжить выполнять рейсы, несмотря на заявление Ространснадзора

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«Мы сделали предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых эксплуатируют, – сообщил Виктор Басаргин. – Финальные результаты проверки (авиакомпании "Саратовские авиалинии" – прим. ТАСС) у нас есть. Есть замечания к персоналу, к производителю. Первый пункт наших предписаний говорит о том, чтобы приостановить полеты всех воздушных судов, которые эксплуатируются авиакомпанией "Саратовские авиалинии". Такая рекомендация есть. После того, как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть как дальше поступать».

В Росавиации сообщили, что после катастрофы с самолетом «Саратовских авиалиний» была проведена внеплановая проверка авиакомпании, по результатам которой введено ограничение срока действия ее сертификата эксплуатанта.

«Срок действия ограничен до 27 апреля, – сообщили в Росавиации. – Кроме того, авиакомпания прекратила эксплуатацию самолетов Ан-148».

Внеплановая проверка «Саратовских авиалиний» и аэропорта Домодедово была инициирована после авиакатастрофы в начале февраля. Пассажирский Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Московской области. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

На официальном сайте «Саратовских авиалиний» 20 марта появилось официальное заявление.

«"Саратовские авиалинии" продолжают свою работу. "Саратовские авиалинии" имеют действующий сертификат эксплуатанта и продолжают выполнять полеты на самолетах типа Embraer-190 и Як-42», – говорится в сообщении на сайте.

В центре информирования пассажиров авиакомпании ИА «Амур.инфо» сообщили, что информация, распространенная федеральными СМИ, недостоверна. «Вылеты совершаются по расписанию», – сказала собеседница. На вопрос корреспондента о том, состоятся ли все ближайшие рейсы, последовал ответ «Все состоятся».

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» совершает рейсы из Благовещенска и в Благовещенск. Согласно расписанию, опубликованному на официальном сайте благовещенского аэропорта, в марте «Саратовские авиалинии» должны совершить четыре таких рейса. 23 марта состоятся рейсы Красноярск – Благовещенск – Владивосток и Владивосток – Благовещенск – Красноярск. 27 марта также состоятся перелеты Красноярск – Благовещенск – Владивосток и Владивосток – Благовещенск – Красноярск.

21 марта в рабочее время ИА «Амур.инфо» обратится за дополнительной информацией в пресс-службу благовещенского аэропорта.