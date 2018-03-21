Историю пострадавшей благовещенки хотели рассказать на Первом канале

Елена Полоз, мама Марии рассказала, что представители программы обещали не только полностью взять на себя все расходы за проезд, проживание и питание, но и говорили, что после съемок девушке бесплатно сделают краниопластику – пластическую операцию по закрыванию деформированной части черепа специальной пластиной. Из-за падения Мария получила серьезную черепно-мозговую травму, врачам даже пришлось удалить ей часть головного мозга.

«Приглашали на передачу еще в январе, но видеть хотели обе стороны. Предлагали бесплатно сделать операцию, провести реабилитацию в лучшей клинике. Вы знаете, как Маша радовалась. И мы бы спокойно, насколько это возможно, жили. Но, как мне сказали представители программы: "Извините, он ехать отказался". Если бы он (Виталий Иевлев, сожитель Марии, – Прим. ред.) хотел, он бы нашел сто способов. Он же нашел способ проникнуть в больницу в Усть-Ивановке обманным путем. Но намерения избежать наказания и намерения помочь исправить ситуацию – это разные вещи», – рассказала Елена Полоз.

Виталий подтвердил, что получал приглашение на программу, но поехать на съемки не cмог. «Приглашали, да, но я нахожусь под подпиской о невыезде, месяца три назад звонили и приглашали. Звонила редактор, общалась в основном с адвокатом. По поводу лечения Марии мне ничего не говорили», – рассказал Виталий Иевлев.

«Когда шел разговор с представителем программы, она уточнила моменты по делу, и после этого я сказал, что мы бы не против поехать, но Виталий находится под подпиской о невыезде. И все, после этого нам больше не звонили. Подписка о невыезде – это мера пресечения, которая запрещает ему покидать территорию города без разрешения следователя либо, как на данный момент, без разрешения суда», – пояснил Василий Качев, адвокат Виталия.

Как сообщало Амур.инфо, в сентябре 2017 года между благовещенкой Марией Полоз и ее гражданским мужем произошел конфликт в ночном клубе. Ссора закончилась тем, что мужчина столкнул девушку с лестницы. Как утверждает сам Виталий, это произошло случайно, когда он пытался передвинуть ее вперед, потому что девушка пинала его сзади.

Было возбуждено уголовное дело. Сначала по 111 статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Затем дело переквалифицировали на часть 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», которая считается более легкой. На смягчении статьи настаивали родные Марии, мотивируя это надеждой на помощь со стороны мужчины. Однако теперь между близкими Марии и ее гражданским мужем существует конфликт. И семья девушки потребовала снова вернуть первоначальную статью и даже добилась того, что мировой суд вернул дело на доследование.

Адвокат Виталия подал апелляцию на решение мирового суда, которую рассмотрит Благовещенский городской суд.