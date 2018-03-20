Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20марта
Предыдущая новость
сегодня, 21:21 3

В Райчихинске женщина простила мужчину, который сжег ее квартиру

В Райчихинске женщина простила мужчину, который сжег ее квартиру
Фото: oren1.ru

В Райчихинске вступил в законную силу приговор суда в отношении местного жителя. Мужчина был приговорен к колонии за поджог квартиры. Но хозяйка жилища простила поджигателя.

Приговор 20-летнему жителю Райчихинска был вынесен 5 марта. Суд установил, что молодой человек ночью 13 сентября 2016 года поджег бутылку с бензином и забросил ее в квартиру на втором этаже. В результате возник пожар, который уничтожил имущество в квартире на сумму более 190 тысяч рублей.

При назначении наказания суд учел разные факторы, в том числе признание подсудимым вины, активное способствование раскрытию преступления, раскаяние в содеянном и – при этом – рецидив преступлений. Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Хозяйка квартиры отказалась от взыскания причиненного ей ущерба, гражданский иск не заявляла. В суде женщина пояснила, что простила поджигателя и претензий к нему не имеет, просила не назначать ему строгое наказание с учетом его возраста.

Приговор суда вступил в законную силу 16 марта, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 202

#закон #криминал #пожары #происшествия #Райчихинск #суды

распечатать


Происшествия 1

Останки животных, обнаруженные благовещенцами, убрали с берега Зеи
Происшествия 6

В Благовещенске автомобиль «инфинити» трижды нарушил ПДД (видео)
Происшествия 1

Порыв, из-за которого благовещенцы остались без тепла, устранен

сегодня, 18:40
Происшествия 2

Около 3 тысяч благовещенцев остались без тепла
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Caramel

    Caramel
    1 час назад

    наверное пообещал жениться)))))

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    58 минут назад

    значит любит

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь