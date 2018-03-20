В Райчихинске женщина простила мужчину, который сжег ее квартиру

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В Райчихинске вступил в законную силу приговор суда в отношении местного жителя. Мужчина был приговорен к колонии за поджог квартиры. Но хозяйка жилища простила поджигателя.

Приговор 20-летнему жителю Райчихинска был вынесен 5 марта. Суд установил, что молодой человек ночью 13 сентября 2016 года поджег бутылку с бензином и забросил ее в квартиру на втором этаже. В результате возник пожар, который уничтожил имущество в квартире на сумму более 190 тысяч рублей.

При назначении наказания суд учел разные факторы, в том числе признание подсудимым вины, активное способствование раскрытию преступления, раскаяние в содеянном и – при этом – рецидив преступлений. Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Хозяйка квартиры отказалась от взыскания причиненного ей ущерба, гражданский иск не заявляла. В суде женщина пояснила, что простила поджигателя и претензий к нему не имеет, просила не назначать ему строгое наказание с учетом его возраста.

Приговор суда вступил в законную силу 16 марта, сообщает прокуратура Амурской области.