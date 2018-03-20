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сегодня, 20:38 1

Останки животных, обнаруженные благовещенцами, убрали с берега Зеи

Останки животных, обнаруженные благовещенцами, убрали с берега Зеи

Рога и копыта животных, которые обнаружили жители Благовещенска на берегу реки Зеи в районе спичфабрики, убрали. О неприятной находке горожане сообщали губернатору Амурской области Александру Козлову.

«Поступил звонок от ЖКХ, от жителей местных, видать, что здесь находятся отходы. И меня прислали сюда, чтобы я убрал и отвез их в кочегарку. Да, их сожгут. Там специальный крематорий, где сжигаются отходы», – рассказал сотрудник компании по утилизации отходов Евгений Борисов.

Предписание городским властям убрать останки животных в течение суток вынесло управление ветеринарии.

«Место, где находились биологические отходы, по правилам подвергается дезинфекции. Если животные добыты законным способом, то охотоведческая служба сжигает их по обращениям в специальных печах либо договаривается со скотомогильником. Либо все сжигается на месте в специально приспособленных печах», – сообщил государственный ветеринарный инспектор управления ветеринарии Амурской области Александр Самороковский.

Случаи, когда недобросовестные охотники выбрасывают добычу в черте города – не редки, говорят в ветуправлении. На пляже возле реки Зеи этот случай уже второй. Ветеринарные инспекторы обратились в полицию. За нарушение правил утилизации отходов злоумышленникам грозит штраф – от четырех до 700 тысяч рублей.

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#животные #происшествия

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