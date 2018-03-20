Амурчане завоевали золото чемпионата мира по муай-тай

Фото федерации муай-тай России по Амурской области

В Таиланде завершился чемпионат мира по муай-тай среди любителей. Соревнования проходили в Бангкоке с 8 по 18 марта. Участие в них принимали и амурские спортсмены, которые добились выдающихся результатов, завоевав две золотые и две серебряные медали.

Приамурье на чемпионате представили спортсмены федерации муай-тай России по Амурской области, которые вошли в состав российской сборной. Всего от региона участие приняли пять спортсменов: Владимир Вокин, Влад Бондарев и Артем Падалка – среди юниоров, Александр Власов и Андрей Потапов – среди взрослых.

Влад Бондарев занял второе место соревнований, уступив в финальном поединке спортсмену из Узбекистана. Александр Власов также завоевал серебро. Он уступил в финале представителю Болгарии.

Золотые медали взяли Артем Падалка и Андрей Потапов, сообщает федерация муай-тай России по Амурской области.