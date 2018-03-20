Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:00 0

Амурчане завоевали золото чемпионата мира по муай-тай

Амурчане завоевали золото чемпионата мира по муай-тай
Фото федерации муай-тай России по Амурской области

В Таиланде завершился чемпионат мира по муай-тай среди любителей. Соревнования проходили в Бангкоке с 8 по 18 марта. Участие в них принимали и амурские спортсмены, которые добились выдающихся результатов, завоевав две золотые и две серебряные медали.

Приамурье на чемпионате представили спортсмены федерации муай-тай России по Амурской области, которые вошли в состав российской сборной. Всего от региона участие приняли пять спортсменов: Владимир Вокин, Влад Бондарев и Артем Падалка – среди юниоров, Александр Власов и Андрей Потапов – среди взрослых.

Влад Бондарев занял второе место соревнований, уступив в финальном поединке спортсмену из Узбекистана. Александр Власов также завоевал серебро. Он уступил в финале представителю Болгарии.

Золотые медали взяли Артем Падалка и Андрей Потапов, сообщает федерация муай-тай России по Амурской области.

Просмотров всего: 93

#спорт

распечатать


Спорт 1

58-летняя амурчанка завоевала серебро чемпионата по пауэрлифтингу
Спорт 1

Благовещенцы одержали победу в баскетбольной лиге «КЭС-БАСКЕТ» ДФО

Спорт 1

В Благовещенске стартовал турнир «Железный человек»
Спорт 1

На «Вызове Амура» китайский боец одержал победу над благовещенцем (фото)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь