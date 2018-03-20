В Благовещенске автомобиль «инфинити» трижды нарушил ПДД (видео)

Житель Благовещенска поделился с ИА «Амур.инфо» видео, запечатлевшим нарушения ПДД автомобилем Infinity. По словам горожанина, машина нарушила правила трижды.

Инцидент произошел 20 марта в дневное время. «Он проехал на запрещающий сигнал светофора перекресток Мухина – Горького, далее по встречной полосе по улице Горького проехал на запрещающий сигнал светофора перекресток Горького – Комсомольская. Далее по встречной полосе поехал в сторону улицы Калинина и проехал на запрещающий сигнал светофора перекресток Калинина – Горького», – сообщил мужчина.

ИА «Амур.инфо» намерено обратиться за комментарием в отдел ГИБДД по Благовещенску 21 марта.