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Выборы президента в Приамурье признаны состоявшимися

Выборы президента в Приамурье признаны состоявшимися
Фото: zsamur.ru

В Законодательном собрании Амурской области подвели итоги избирательной кампании–2018. В заседании приняли участие губернатор региона Александр Козлов и спикер амурского парламента Константин Дьяконов. Выборы президента РФ были признаны состоявшимися.

Александр Козлов поблагодарил всех с успешным проведением на территории области избирательной кампании. Губернатор отметил, что, несмотря на сложные погодные условия, в которых амурчанам приходилось голосовать, выборы президента прошли на высоком уровне.

Согласно отчету председателя избирательной комиссии Амурской области Николая Неведомского, явка в Приамурье составила 62,15 %, передает пресс-служба амурского заксобрания. Большинство голосов избирателей отдано в пользу действующего президента Владимира Путина (67,04 %), Павел Грудинин набрал 18,62 %, у Владимира Жириновского – 9,61 %, за Ксению Собчак в Амурской области проголосовали 1,12 %, за Максима Сурайкина – 0,63 %, за Сергея Бабурина – 0,6 %, за Бориса Титова – 0,53 %, за Григория Явлинского – 0,49 %.

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#выборы #заксобрание

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