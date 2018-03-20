В день выборов у амурчан выявили около 5 тысяч отклонений в здоровье

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18 марта в Приамурье на избирательных участках медики обследовали около 70 тысяч амурчан. Только пробы на глюкозу взяли у 63 324 человек. Было выявлено 4 904 отклонения. На дообследование отправили 4 542 человека.

В основном на избирательных участках выявляли социально значимые заболевания – гипертонию и сахарный диабет. Некоторые учреждения проводили и дополнительные исследования. Так, одна из поликлиник Благовещенска вела УЗИ-диагностику (35 исследований, в 3 случаях обнаружены патологии), а Константиновская больница инициировала проверку крови сельчан на холестерин (1 669 проб, из которых 220 показали результат за пределами нормы).

Неотложная помощь потребовалась 178 жителям Приамурья, все они также направлены на дополнительное обследование.

«Мы воспользовались случаем, чтобы охватить максимально возможное количество жителей области данными видами исследований. Хочу подчеркнуть, что набор услуг, предложенных нами на участках для голосования, не был случайным. Учитывая особенный статус дня – дня всенародного голосования, – условия и сжатые сроки, в которые нам нужно было успеть провести запланированные манипуляции, мы руководствовались актуальностью набора исследований. И остановились именно на проверке уровня глюкозы, поскольку это самый доступный и быстрый способ выяснить, нет ли оснований для того, чтобы заподозрить у того или иного человека какие-либо эндокринные заболевания, включая сахарный диабет», – говорит министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин.

Все амурчане, у которых в рамках скрининга были выявлены отклонения, были взяты на контроль медицинскими учреждениями. Они будут вызваны в плановом порядке на дополнительное обследование для уточнения диагноза, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.