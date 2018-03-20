От снежного городка в Благовещенске почти ничего не осталось

В Благовещенске 20 марта демонтировали снежное ограждение катка на площади имени Ленина. Это был последний сохранившийся к этому дню объект снежного городка. Сейчас специалистам осталось только убрать оставшийся от катка лед.

«В этом году у нас был рекорд по функционированию снежного городка. В предыдущие годы его демонтировали гораздо раньше. Например, в прошлом году 26 февраля снежного городка уже не было», – рассказала специалист по маркетингу МКП ГСТК Анастасия Фоминых.

В этом году специалисты убирали снежные и ледовые фигуры поэтапно – по мере их естественного разрушения. Демонтаж первых фигур начался 15 февраля. Всего к этой зиме на главной площади города были возведены 22 снежные и 25 ледовых фигур. Также были установлены взрослые и детские горки, 21-метровая елка и залит каток.