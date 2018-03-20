Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:02 0

От снежного городка в Благовещенске почти ничего не осталось

От снежного городка в Благовещенске почти ничего не осталось

В Благовещенске 20 марта демонтировали снежное ограждение катка на площади имени Ленина. Это был последний сохранившийся к этому дню объект снежного городка. Сейчас специалистам осталось только убрать оставшийся от катка лед.

«В этом году у нас был рекорд по функционированию снежного городка. В предыдущие годы его демонтировали гораздо раньше. Например, в прошлом году 26 февраля снежного городка уже не было», – рассказала специалист по маркетингу МКП ГСТК Анастасия Фоминых.

В этом году специалисты убирали снежные и ледовые фигуры поэтапно – по мере их естественного разрушения. Демонтаж первых фигур начался 15 февраля. Всего к этой зиме на главной площади города были возведены 22 снежные и 25 ледовых фигур. Также были установлены взрослые и детские горки, 21-метровая елка и залит каток.

Просмотров всего: 182

#ЖКХ

распечатать


Происшествия

Порыв, из-за которого благовещенцы остались без тепла, устранен

сегодня, 18:40
Происшествия 2

Около 3 тысяч благовещенцев остались без тепла
Общество

Специалисты начали чистить русло реки Чигири, чтобы весной Благовещенск не топило
Общество 7

Минувшей зимой в ГСТК Благовещенска сэкономили 34 миллиона рублей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь