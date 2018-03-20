Амурская писательница Галина Одинцова – лауреат премии «Писатель года»

Фото: www.facebook.com

Небольшие рассказы Галины Одинцовой вошли в сборник произведений 100 лучших писателей. Книга недавно вышла в Москве. Победители премий получили по несколько экземпляров издания.

Судьба литераторов была в руках Большого жюри, куда вошли известные литераторы и деятели культуры: Владислав Артемов, Павел Басинский, Владимир Вишневский, Игорь Волгин, Александр Городницкий, Борис Грачевский, Полина Дашкова, Роман Злотников, Константин Кедров, Бахыт Кенжеев, Татьяна Полякова, Марк Розовский, Анатолий Трушкин и другие.

Как сообщает «Российская газета», жюри оценило произведения нескольких тысяч авторов, в финал прошли 200 поэтов и 100 прозаиков из 51 региона России. География участников – от Крыма и Калининграда до Амурской области и Хабаровского края. В премии участвовали и авторы, пишущие на русском языке, из 11 стран Европы, Средней Азии и Северной Америки. Отбор номинантов продолжался на протяжении 2017 года.

«При вручении награды сказали, что мои произведения отражают настоящую историческую действительность, правдивую жизнь, и это очень ценно, потому что людей, которые умеют передать ушедшие события, немного. Пока мы имеем возможность рассказывать об этом, мы должны рассказывать. История должна быть правдивой и не придуманной», – говорит Галина Леонидовна.

О том, что Галина Одинцова вышла в финал премии, она узнала две недели назад. «Были номинированы более 120 000 человек. Из 3 500 отобрали 300 финалистов – 200 поэтов и 100 прозаиков. Прозаическая категория делилась на несколько номинаций – "Дебют", "Юмор", "Детская литература", "Мемуары" и "Фантастика"», – добавила Галина Леонидовна. В Благовещенск лауреат планирует вернуться в конце текущей недели. Дата презентации сборника еще не назначена.