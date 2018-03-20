Амурские коммунисты назвали предвыборную кампанию в Приамурье нечестной

Амурские коммунисты считают выборы президента в Приамурье незаконными. Предвыборную гонку в амурском обкоме КПРФ назвали нечестной. Такое заявление прозвучало на пресс-конференции партии, на ней коммунисты подвели итоги выборов.

Работу с избирателями Павла Грудинина в партии назвали стратегически верной, потому что к голосованию удалось привлечь различные слои населения и избирателей разного возраста. Но, по мнению местных коммунистов, без постороннего вмешательства и так называемого административного давления кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал бы в Приамурье более 18,5 % голосов.

«Хотелось бы отметить, что эта кампания была несопоставима по своей грязи, административному террору, развернутому с точки зрения явки, с точки зрения грязи, развернутой против нашего кандидата. Мы считаем, что без этой грязи результат нашего кандидата в области был бы ещё больше», – высказался первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов.

«Мы не могли повесить ни одного баннера на билбордах на территории области. И они нам не объясняют почему, с названием конкретных фамилий и конкретных должностей говорили о запрете размещения кандидата Грудинина где бы то ни было», – добавила член бюро Амурского обкома КПРФ Татьяна Ракутина.

Амурские комунисты официально сообщили, что член облизбиркома от КПРФ будет голосовать против подписания итогового протокола. Кроме этого, все жалобы коммунистов на нарушения в ходе предвыборной кампании, которые были отклонены амурским облизбиркомом, будет отправлены в ЦИК. Спорные вопросы партийцы планируют решать в судебном порядке.