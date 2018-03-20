Специалисты начали чистить русло реки Чигири, чтобы весной Благовещенск не топило

В Благовещенске прошло выездное совещание, на котором обсудили готовность реки Чигири к весеннему паводку. Когда эта река переполнена, вода переходит через улицу Воронкова и заполняет ливневки на Студенческой. Оттуда стоки идут в Бурхановку, уровень которой также резко поднимается.

Как следствие, начинается подтопление сразу нескольких районов города: улицы Дьяченко, реки Бурхановки на территории станции скорой помощи по Калинина, бывшего мясокомбината на Театральной и района завода «Амурский металлист». Поэтому необходимо максимально подготовить реку Чигири к весеннему паводку и летним ливням, отметили участники выезда, в числе которых были первый заместитель мэра Благовещенска Владимир Константинов, представители управления ЖКХ и ГО и ЧС города, а также заместитель главы Благовещенского района Виталий Рудненок.

На сегодняшний день проделана большая работа по очистке русла с применением тяжелой техники. Работа проводится с участием специалистов города Благовещенска и Благовещенского района. Это позволит избежать негативных последствий и в период паводка, и во время летних дождей.

«Мы ежегодно перед началом прохождения паводковых вод совместно с Благовещенским районом проверяем водоотводной канал, который идет от "Тепличного" до авторынка, где далее примыкает к реке Бурхановке. Сегодня этот район практически готов, остается лишь пара участков, которые будут очищены в ближайшие дни. Кроме того, подразделению ГСТК дано поручение ежесуточно контролировать состояние водопропускных труб, которые находятся вдоль улицы Студенческой»,– рассказал Владимир Константинов.

Паводковый период в Благовещенске обычно начинается в первых числах апреля. Все работы на реке Чигири к этому времени будут завершены, сообщили в пресс-службе мэрии.