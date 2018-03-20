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сегодня, 17:22 5

В Благовещенске полиция просит помочь в розыске мошенника (видео)

В Благовещенске полиция просит помочь в розыске мошенника (видео)

Благовещенские полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества. Злоумышленника удалось снять на видео. Правоохранители просят откликнуться граждан, которым известно, где находится предполагаемый преступник.

В отдел полиции Благовещенска поступило заявление от руководителя одной из компаний. Он рассказал, что в отношении организации совершены мошеннические действия. Мужчина, приобретая товар, использовал поддельные накладные и печать.

Приметы подозреваемого: на вид 35 лет, рост около 170 сантиметров, плотного телосложения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Всех, кому известно местонахождение этого человека, просят позвонить по телефонам: 8 (4162) 59-41-05, 59-41-13, 8-929-476-37-77.

Видео: 28.мвд.рф

Просмотров всего: 350

#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Drulik83

    Drulik83
    11 минут назад

    А как его опознать ? По одежде ?Или предоставить весь список "полных знакомых 35 лет?!"

  • Drulik83

    Drulik83
    11 минут назад

    А как его опознать ? По одежде ?Или предоставить весь список "полных знакомых 35 лет?!"

  • Drulik83

    Drulik83
    11 минут назад

    А как его опознать ? По одежде ?Или предоставить весь список "полных знакомых 35 лет?!"

  • батарейка

    батарейка
    10 минут назад

    Очень скупая информация

  • батарейка

    батарейка
    10 минут назад

    Очень скупая информация

Показать все (5) Обсудить на форуме
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