В Благовещенске полиция просит помочь в розыске мошенника (видео)

Благовещенские полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества. Злоумышленника удалось снять на видео. Правоохранители просят откликнуться граждан, которым известно, где находится предполагаемый преступник.

В отдел полиции Благовещенска поступило заявление от руководителя одной из компаний. Он рассказал, что в отношении организации совершены мошеннические действия. Мужчина, приобретая товар, использовал поддельные накладные и печать.

Приметы подозреваемого: на вид 35 лет, рост около 170 сантиметров, плотного телосложения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Всех, кому известно местонахождение этого человека, просят позвонить по телефонам: 8 (4162) 59-41-05, 59-41-13, 8-929-476-37-77.

Видео: 28.мвд.рф