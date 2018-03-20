До плюс 12 градусов тепла: прогноз погоды в Амурской области на 21 марта

В Амурской области 21 марта ожидается переменная облачность. Местами по северо-востоку пройдут слабые осадки. Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью до 5 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.

Температура ночью понизится до минус 6…11, местами – до минус 16…21. Днем столбики термометров остановятся на отметках плюс 7…12, местами будет от минус 3 до плюс 2.

В Благовещенске в этот день будет малооблачно, без осадков. Юго-западный ветер ночью разгонится до 6-11 метров в секунду, днем – до 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит минус 6…8, днем – плюс 9…11.