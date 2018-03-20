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сегодня, 17:04 0

58-летняя амурчанка завоевала серебро чемпионата по пауэрлифтингу

58-летняя амурчанка завоевала серебро чемпионата по пауэрлифтингу
Фото: vk.com

Жительница города Тында Амурской области успешно выступила на соревнованиях по пауэрлифтингу. В сумме трех упражнений – жим штанги лежа, приседание со штангой и становая тяга – Нина Кондрашёва подняла 430 килограммов.

Чемпионат и первенство России по классическому троеборью проходили в Перми с 14 по 17 марта. В соревнованиях участвовали спортсмены со всей страны. Амурская спортсменка Нина Кондрашева достойно представила Амурскую область, став серебряным призером в своей весовой категории. Амурчанка выполнила приседание со штангой весом 150 килограммов, выжала от груди 97,5 килограмма и сделала становую тягу с весом в 182,5 килограмма.

Нина Николаевна имеет звание мастера спорта международного класса. Спортом женщина начала заниматься в 40 лет.

После соревнований Нина Кондрашёва получила приглашение выступить на чемпионате Европы по пауэрлифтингу, который пройдет в литовском городе Каунас в конце ноября 2018 года.

«Амурская федерация паурлифтинга поздравляет Нину Николаевну с успешным выступлением, Желаем дальнейших успехов на помосте! – говорит президент федерации Юрий Слабко. – А в апреле представители нашей федерации представят Амурскую область на соревнованиях "Центр Азии", которые пройдут в Красноярске».

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